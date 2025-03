Fotografa il water d'oro da 6 milioni di euro e poi lo ruba in 5 minuti: inizia il processo  

Nel 2016 l'artista Maurizio Cattelan ha creato una delle sue sculture più eccentriche: un water placcato in oro 18 carati e perfettamente funzionante. Il titolo dell'opera è America e il nome è stato volutamente scelto per mettere in risalto la diseguaglianza economica. Una toilette come tante ma d'oro per chiunque, senza alcuna distinzione sociale. Dopo essere passata per il Guggenheim di New York e altri musei, la toilette è stata installata nel Blenheim Palace in Gran Bretagna, l'iconico luogo di nascita di Winston Churchill. Il wc era installato e funzionante quando un gruppo di cinque persone ha fatto irruzione nei locali utilizzando due veicoli e strumenti come mazze per accedere all'interno dell'edificio. C'è chi ha infatti vissuto l'esperienza stravagante e chi ci ha visto una valida opportunità di business. Nel 2019 tre persone hanno rubato il water d'oro in soli cinque minuti. L'opera era assicurata per quasi sei milioni di euro, quindi la perdita è stata notevole se si considera che non è stata più ritrovata.