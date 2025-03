Astronauti sulla Luna entro il 2030: come procedono i piani della Cina

PECHINO (CINA) - Entro il 2030 un uomo potrebbe tornare a mettere i piedi sulla luna. Questo almeno è il piano della Cina che in questo 2025 continuerà a portare avanti due missioni principali legate allo spazio: lo sviluppo della sua stazione orbitante e i preparativi per l'arrivo sul suolo lunare con un equipaggio nei prossimi anni. Attualmente, i team per le due operazioni di quest'anno verso la stazione sono già stati selezionati e sono nella loro fase di addestramento, insieme a una missione di rifornimento merci. Mentre i compiti di ricerca e di costruzione per l'allunaggio dei taikonauti , secondo quanto riportato dal 'Global Times' che cita citaa la 'China Manned Space Agency' (Cmsa), stanno andando avanti "secondo i piani previsti".

Taikonauti sulla Luna entro il 2030: come procedono i piani della Cina

La stazione spaziale sta operando stabilmente in orbita e dal suo completamento ha ricevuto quattro missioni con equipaggio, tre di rifornimento di merci e quattro di ritorno di veicoli spaziali. Inoltre, la Cina ha completato la selezione del quarto gruppo di taikonauti di riserva, tra cui due specialisti del carico utile dalle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao. Nel frattempo, puntando a realizzare il primo allunaggio con astronauti cinesi prima del 2030, il lavoro di preparazione per il programma di esplorazione della Luna sta procedendo: prodotti chiave come il razzo vettore Luna Marcia10, la capsula con equipaggio Mengzhou, il lander lunare Lanyue, la tuta spaziale Wangyu e il rover lunare con equipaggio Tansuo sono tutti nella fase di sviluppo dei prototipi. La costruzione di test correlati al lancio e anche le strutture di supporto presso il sito di lancio spaziale di Wenchang sta procedendo, mentre i piani generali per i sistemi di Terra, tra cui telemetria, tracciamento e comunicazioni, e il sito di atterraggio, sono stati completati e sono ora previsti i successivi progetti di costruzione. Per il passo successivo, i test di prototipi su larga scala saranno un obiettivo chiave, ha precisato l'Agenzia spaziale cinese 'Cnsa'.

Il ricevitore italiano LuGre ha captato segnali dalla Luna

Restano in tema poi, all'indomani del suo arrivo sul suolo lunare a bordo del lander privato Blue Ghost (prodotto dall'azienda texana 'Firefly Aerospace'), il ricevitore italiano LuGre è stato acceso alle 7,10 italiane di oggi (3 marzo) e ha ricevuto sia i segnali Gps sia quelli della costellazione europea Galileo, come spiegato sul sito dell'Agenzia Spaziale Italiana. Frutto di un accordo fra Asi e Nasa e costruito in Italia da 'Qascom', con il supporto scientifico del Politecnico di Torino, il LuGre è uno dei dieci strumenti trasportati sulla Luna dal lander 'Blue Ghost', che intanto ripreso una spettacolare immagine dell'alba lunare, postata sul social X dall'azienda costruttrice del veicolo, progettato per funzionare un giorno lunare (pari a 14 giorni terrestri).