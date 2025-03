Doloroso lutto per Paola Barale: "Buon viaggio mammina"

Grave lutto per Paola Barale: la mamma Carla Morra è morta nel giorno del suo ottantacinquesimo compleanno nella casa di riposo Sant' Anna a Fossano, in provincia di Cuneo. La notizia si è diffusa solo ora ma la morte della donna risale allo scorso sabato primo marzo. E ora, dopo il funerale, la famosa figlia ha voluto ricordarla postando su Instagram un video di qualche tempo fa che le mostra mentre ridono e scherzano insieme: "Mammina, oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno", ha scritto la soubrette a corredo del filmato. Ha poi aggiunto: "Questo video è di qualche anno fa, quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita. Però a me piace ricordarti anche così... quando ti stuzzicavo (insomma ti rompevo le palle). Mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza. Buon viaggio mammina". Chi era la madre di Paola Barale Originaria della frazione San Sebastiano Rotto, la madre di Paola Barale era sposata con Meco, agente di commercio e musicista della Filarmonica Arrigo Boito: "I miei genitori stanno insieme da sessant’anni e non li ho mai visti litigare. Per me l'amore è quello", aveva raccontato Paola qualche tempo fa spiegando perché non è mai voluta diventare madre: "Quando sono andata a vivere via da Fossano ho conosciuto una realtà diversa, in cui non c’erano quella serenità e quella sicurezza nelle quali ero cresciuta e che avrei voluto per mio figlio". La signora Carla- che oltre a Paola e al marito lascia le altre figlie Gabriella e Nicoletta e gli amati nipoti - faceva per passione la sarta. Confezionava gli abiti delle figlie e aveva anche cucito diversi abiti di scena di Paola fin dagli inizi della sua carriera, quando aveva iniziato a lavorare come sosia di Madonna. Negli ultimi anni ha lottato contro una malattia.

