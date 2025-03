Carlo Verdone commosso in tv per Eleonora Giorgi: il bellissimo ricordo nel giorno del funerale

ROMA - È il giorno dell'ultimo saluto a Eleonora Giorgi, morta a Roma lunedì 3 marzo all'età di 71 anni. Nel pomeriggio odierno (mercoledì 5 marzo, ore 16) saranno celebrati i funerali dell'attrice presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma. Alle esequie parteciperà anche Carlo Verdone, suo amico e collega di lunga data che, dopo il commovente post social di addio, ha voluto salutare Eleonora anche in tv.