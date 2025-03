Giornata Internazionale della Donna, alla Rinascente di Roma un corner Polizia Sportswear  

Oggi alle ore 18.30, presso la Rinascente di Roma - Piazza Fiume, verrà inaugurato un corner temporaneo con la collezione di abbigliamento primavera/estate a marchio Polizia Sportswear, presentata lo scorso giugno a Firenze a “Pitti immagine”, realizzata su licenza di Difesa Servizi S.p.a. Una linea di abbigliamento per dire NO alla violenza di genere, infatti su ogni capo dell’esclusiva capsule collection, sarà presente un QR code che rinvia alla pagina istituzionale del sito web www.poliziadistato.xn--it-02t dedicata alla campagna di comunicazione istituzionale “Questo non è amore”. In occasione, della Giornata Internazionale della Donna, Polizia Sportswear intende rafforzare questo messaggio realizzando un’esclusiva t-shirt dedicata, che verrà presentata per la vendita on-line.