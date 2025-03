Federica Pellegrini, bellissima dedica per la figlia per la Festa della donna: "Il mondo è tuo..."

Federica Pellegrini, la bellissima dedica alla figlia Matilde

In un post su Instagram particolarmente emozionante, la Pellegrini ha scritto: "Il mondo è tuo…. E pian piano lo faremo diventare sempre più un Mondo di Donne per le Donne. Buona Festa della Donna a tutte noi", con allegate alcune foto della piccola Matilde. Una bellissima dedica, che in poco tempo ha attirato tanti commenti e risposte.