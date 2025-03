Chiede alla McLaren sedili più grandi: "Dovrebbero essere per tutti". Le assurde dimensioni del sedere dell'influencer

Sedili più grandi per tutti. Questo l'appello di un'influencer curvy alla McLaren. "Le supercar dovrebbero essere per tutti", ha scritto Gracie Bon condividendo un filmato in cui tenta di entrare, con scarso successo, in un modello dell'azienda inglese. La 27enne ha provato a sedersi ma la portiera non è riuscita a chiudersi. "Per favore, aumentate le dimensioni dei vostri sedili", ha chiesto su Instagram. Una richiesta che non è particolarmente piaciuta agli utenti del web, che si sono scagliati contro Gracie. "Quella povera macchina! Questo è abuso di auto!", ha fatto sapere un fan della McLaren, mentre un altro ha commentato: "Se vuoi spazio in un'auto, prendine una più grande come la G Wagon, non un'auto sportiva". "Dici sempre 'tutto deve essere più grande', ma il mondo non gira intorno a te", ha invece fatto notare un altro follower. Infatti non è la prima volta che la Bon accusa qualcuno di discriminarla a causa delle dimensioni del suo sedere: in passato ha accusato le compagnie aeree di realizzare sedili troppo piccoli. Un problema che ha risolto comprando alla fine un jet privato.