Giulia Salemi, allattamento ed emergenza latte: "Cosa è successo al Mc Donald's"

Giulia Salemi alle prese con l'allattamento dopo la nascita del figlio Kian. L'influencer sta raccontando ai suoi follower, tappa dopo tappa, la sua nuova vita da mamma. Nelle ultime storie Instagram ha raccontato cosa le è capitato mentre era fuori casa per lavoro insieme al compagno Pierpaolo Pretelli. "Comunque raga, io ho un problema con queste te*** - ha raccontato - Stavamo girando un programma bellissimo, una cosa che non ho mai fatto e di cui adesso non posso parlarvi. Abbiamo cominciato nel primo pomeriggio e abbiamo terminato tardissimo con una piccola pausa di dieci minuti e io avevo le te*** che stavano esplodendo. Da un lato, quello di avere il seno grande è il sogno della mia vita perché io ho sempre avuto questo complesso, fin da piccola e mi dicevo "lo rifarò quando sarò mamma" ma, poi, sono una fifona e non ho il coraggio. Dall'altro lato, avevo questo decolleté pazzesco ma che mi faceva un male....". Giulia ha dunque continuato: "Dopo aver finito, siamo andati in stazione ma abbiamo perso un treno a causa di alcuni scioperi che c'erano e quindi ci siamo sistemati al McDonald's. In una mano i cheesburger e nell'altra il tiralatte... Che scena imbarazzante! Sono cose che, sì, possono essere imbarazzanti ma che, comunque, mi divertono perché è la realtà".