Luna rossa "di sangue" a marzo: ecco quando e dove vedere la prossima eclissi lunare

Nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2025, il cielo ci regalerà un fenomeno straordinario: un'eclissi lunare totale. Durante questo evento, la Luna assumerà una suggestiva tonalità rossastra, dando vita a quello che viene chiamato Luna rossa o Luna di sangue. Uno spettacolo raro e affascinante che non mancherà di incantare gli osservatori di tutto il mondo. Tale fenomeno si verifica quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna, proiettando un’ombra sulla superficie del satellite. Accade soltanto quando la Luna piena e i tre corpi si allineano in modo perfetto, o quasi. Ne esistono di 3 tipi: totale quando la Luna entra totalmente nell’ombra della Terra diventando rossa, parziale quando l’effetto è visibile ma non è totalmente oscurata, e penombrale quando invece l’oscurità è molto lieve e non percepibile a occhio nudo. A differenza dell’eclissi solare, visibile solo da una parte ristretta del pianeta, queste possono essere osservate da un raggio di chilometri molto più ampio e non hanno bisogno di protezioni speciali per gli occhi per poter essere guardate. Durante un anno solare possono verificarsi 2 o 3 casi al massimo e hanno sempre grande risalto da parte dei più curiosi.