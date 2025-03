Buffon incontra gli studenti della Luiss Business School

Gianluigi Buffon professore per un giorno a Villa Blanc, la sede della Luiss Business School , per il Master in Sport Management . Il Major in Management dello Sport fornisce le competenze necessarie per svolgere le professioni collegate al mondo dello sport e forma i futuri Manager dello Sport. L'ex portiere della Nazionale ha parlato del momento delicato della Juve , del finale di campionato e di Antonio Conte e ovviamente dell'Italia e in particolare del suo rapporto con il ct Luciano Spalletti .

Durante l'intervento di Buffon, tra lo stupore degli allievi del Master, si è collegato Koulibaly che ha avuto modo di scambiare qualche battuta con l'ex portierone azzurro (leggi l'intervista completa).

Il Master in Sport Management della Luiss Business School

Durante il Programma del Master, gli studenti imparano a: organizzare un evento sportivo, gestire un club e un’organizzazione sportiva, concludere accordi per sponsorizzazioni e merchandising, comprendere le dinamiche gestionali e il business dei diritti sportivi. È un Master Universitario di I livello che conferisce 65 Crediti Formativi Universitari rivolto a laureandi e neolaureati di I e II livello, o con ordinamento a ciclo unico. Le prospettive di carriera per chi si iscrive al Master in Sport Management della Luiss Business School sono ampie; i possibili sbocchi professionali per i partecipanti al Major in Management dello Sport sono: Manager dello Sport, Event Manager, Social Media Manager, Account Manager, Public Relations Manager



La direzione e il coordinamento del mastert è affidata al Professore Luca Pirolo, Docente di ruolo di Economia e Gestione delle Imprese, Università Luiss Guido Carli e Direttore Area Master, Luiss Business School e al Professore Marco Francesco Mazzù, Professor of Practice, Marketing e Digital, e Senior Advisor per International Marketing, Università Luiss Guido Carli, Luiss Business School.