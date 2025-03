Cristiano Ronaldo e Rafa Nadal hanno deciso di chiudere Toto, il ristorante di cucina italiana aperto tre anni fa a Madrid . Ronaldo, grande appassionato di investimenti nel settore della ristorazione, aveva lanciato questa attività in collaborazione con il gruppo Tatel, fondato da Nadal, Rudy Fernandez e Pau Gasol. Il marchio faceva parte della holding Mabel Capital, che gestisce diversi locali di lusso in giro per il mondo. Tuttavia, mentre le attività del gruppo a Dubai e Abu Dhabi continuano a prosperare, Totò ha chiuso senza un annuncio ufficiale sulle motivazioni .

Perché Cristiano Ronaldo e Nadal hanno chiuso Totò, il loro ristorante italiano

Ad oggi sono avvolti nel mistero i motivi che hanno spinto il calciatore e l'ex tennista a chiudere il loro ristorante. Totò godeva di recensioni eccellenti e di una clientela fidelizzata, con un ticket medio che oscillava tra i 50 e i 60 euro a persona. Inoltre, era noto per la sua vasta selezione di vini italiani e cocktail d’autore. La struttura disponeva di un’ampia sala di 600 metri quadrati, capace di ospitare fino a 200 clienti. Inoltre, erano presenti aree riservate per eventi privati e ospiti VIP. Il prezzo medio per una cena si aggirava tra i 50 e i 60 euro a persona. Il caso di Totò non è però isolato: nello stesso periodo, altri ristoranti di alto livello hanno abbassato la saracinesca a Madrid, tra cui il celebre Robuchon Madrid, fondato dallo chef con più stelle Michelin al mondo, Joël Robuchon. Questa ondata di chiusure suggerisce che molto probabilmente il settore della ristorazione di lusso sta attraversando un momento complesso nella capitale spagnola.

Cristiano Ronaldo e Nadal, imprenditori oltre lo sport

In questi anni Cristiano Ronaldo ha investito parte del suo immenso patrimonio per creare un impero commerciale. Il portoghese ha un marchio di abbigliamento suo, diverse palestre, alberghi, ristoranti e una clinica per il trapianto dei capelli. Rafa Nadal, invece, ha creato dal nulla la sua Academy a Maiorca, per formare nuovi tennisti. La società che detiene le attività economiche dell'ex numero 1 ATP ha ceduto per 94,1 milioni di euro il 44,9% della Rafa Nadal Academy a una società spagnola di private equity. Lo spagnolo ha poi investito molto in alberghi di lusso, un brand di profumi e una società di produzione televisiva.