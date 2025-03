Bianca Balti e il tumore: "I capelli stanno ricrescendo, ora inizio una nuova terapia"

Continua la battaglia di Bianca Balti contro il cancro. La modella, che si è mostrata con i capelli corti che iniziano a riscrescere e il passaporto in mano, ha raccontato sui social che presto inizierà un nuovo trattamento: "Dopo un mese trascorso viaggiando per il mondo, torno a casa. Lunedì comincerò la terapia con gli inibitori Parp, farmaci che bloccano l'enzima responsabile della riparazione del DNA danneggiato, portando così alla morte delle cellule tumorali. Questa cura è particolarmente efficace nei tumori con mutazione del gene Brca, proprio come il mio". La 40enne dovrà restare negli Stati Uniti per alcune settimane, sospendendo i suoi progetti lavorativi: "Dovrò fermarmi per almeno tre settimane, durante le quali il medico monitorerà la mia reazione al trattamento per valutare eventuali aggiustamenti del dosaggio. Non ne ho molta voglia, ma cercherò di affrontarlo nel modo giusto".