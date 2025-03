Conor McGregor, ex campione di Arti marziali miste, ha annunciato la sua candidatura per le presidenziali irlandesi. A distanza di tre giorni dalla visita con Donald Trump alla Casa Bianca, McGregor ha rotto gli indugi ed ha scelto di scendere in campo in prima persona, in vista delle elezioni, programmate per il prossimo 11 novbembre. Uno dei suoi cavalli di battaglia è il rifiuto dell'accordo europeo sulla migrazione. "Chi si opporrà al governo a governo su questa legge?", ha chiesto ai suoi followers. "Io lo farò", ha scritto, postando l'immagine in cui tiene in braccio uno dei suoi figli.