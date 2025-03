Maria Teresa Ruta vittima della truffa della falsa assicurazione: "Fregata da una talpa"

Maria Teresa Ruta vittima di una truffa online dopo l'avventura al Grande Fratello terminata qualche settimana fa. A raccontarlo la stessa conduttrice e opinionista tv in un'intervista al Mattino: tutto è accaduto dopo l'acquisto di un'auto per suo figlio. Insieme al marito, la Ruta stava procedendo all'assicurazione ma, dopo aver fornito all'operatore i dati necessari per il pagamento, è accaduto qualcosa di inaspettato. "Stavo procedendo ad assicurarla attraverso la piattaforma online di una nota compagnia presso la quale io e mio marito abbiamo già stipulato diversi contratti. - ha spiegato Maria Teresa - Per cui chiamo l’operatore e inizio tutte le pratiche necessarie e fornisco i dati che mi vengono richiesti. Dopo circa dieci o quindici minuti dall’inizio della telefonata la linea cade d’improvviso". Qualche secondo dopo l'interruzione della telefonata, la giornalista è stata richiamata: "Si scusano per l’inconveniente e mi invitato a procedere da dove eravamo rimasti, e cioè al momento del pagamento, che in questo caso era di quattrocento euro. Approfittando della mia buona fede e della mia distrazione perché presa dall’entusiasmo di aver recuperato la conversazione telefonica, mi forniscono un Iban non italiano ma lituano. Non me ne accorgo subito, procedo al pagamento istantaneo e rimango fregata".