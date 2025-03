Kate Middleton e il cancro, le fake news che hanno scioccato il mondo

Il peggio sembra passato per Kate Middleton , in cura contro il cancro , ma l'ultimo anno è stato molto complicato per lei. Il 22 marzo 2024 la principessa del Galles annunciò la notizia della malattia che scioccò il Regno Unito e il resto del mondo, e il Daily Mail ha raccontato un lungo retroscena degli ultimi mesi difficili per Kate e il principe William , erede al trono inglese. Il quotidiano britannico racconta di come la Russia abbia diffuso moltissima disinformazione online sulle condizioni di Middleton, con l'obiettivo di destabilizzare il Regno Unito .

Le voci per destabilizzare il Regno Unito

Proprio a causa di questi bot collegati a Mosca, secondo il Daily Mail, Kate si trovò costretta ad aggiornare pubblicamente il mondo sulle sue condizioni. La principessa e William furono molto scossi quando scoprirono che la valanga di falsi rumors online erano frutto della manipolazioni di account della Russia. Un'inchiesta della BBC dello scorso anno ha dimostrato che Mosca volesse rendere virali teorie del complotto su Kate, perché la famiglia reale era considerata cruciale per tenere unito il Regno. Per cui si arrivò alla conclusione che soltanto un messaggio o un video realizzato da Kate in persona potesse aiutare a combattere la disinformazione. Non è la prima volta che la Russia diffonde bufale online per destabilizzare il Regno Unito: nel 2024 tentò di far credere che re Carlo, anche lui attualmente in cura contro un imprecisato tumore, fosse morto, con tanto di falso documento di Buckingham Palace.

Le condizioni di Kate

Per fortuna, oggi Kate sta molto meglio, come ha confermato lei stessa di recente, ha completato i cicli di chemio e ora spera di rimanere “cancer free”. Tuttavia, come racconta il Daily Mail, la principessa non è ancora tornata alla normalità, nonostante si sia concessa una mezza pinta di birra con le guardie irlandesi a San Patrizio, ed eviterà viaggi all'estero. Kate rimane attentissima sulla sua dieta, basata su antiossidanti, e all'esercizio fisico. Ma un amico della principessa e di William ha rivelato di non aver mai visto la coppia così felice.