Vittorio Sgarbi sta male, è in ospedale "per depressione e atteggiamenti distruttivi"

Vittorio Sgarbi in ospedale. E le sue condizioni preoccupano sempre di più. Il 72enne è ricoverato al Gemelli di Roma per diversi problemi di salute e per una depressione che lo affligge ormai da tempo. Negli ultimi giorni, sui social, si sono moltiplicati gli appelli pubblici di amici e persone a lui vicine. "Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto", aveva confidato qualche giorno fa lo stesso Sgarbi. "Trascorro una fase di meditazione dolorosa su quello che ho fatto e sul destino che mi attende. In fondo le cose che ho scritto, le opere d’arte che vedi appartengono a un progetto di sopravvivenza. Qualcosa che rimanga e che si prolunghi oltre la vita". Il suo amico Marcello Veneziani, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è detto molto preoccupato per la situazione e ha parlato di "atteggiamenti distruttivi" da parte di Sgarbi.