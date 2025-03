Vittorio Sgarbi in ospedale, parla la figlia in tv: "Non pensavo stesse così male"

Vittorio Sgarbi sta male. Il critico d'arte e opinionista tv è ancora ricoverato al Gemelli di Roma, dove è entrato a causa di una grave forma di depressione che lo ha portato a rifiutare di alimentarsi. La figlia Evelina Sgarbi ha dato aggiornamenti sulle condizioni di salute del padre a La volta buona, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. "Sono andato a trovarlo questa mattina - ha raccontato la giovane - e l'ho trovato molto male, infatti sono un po' scossa, non pensavo che la situazione fosse così grave. Vederlo così è stato abbastanza pesante. È come dicono i giornali, anche se oggi ha voluto farsi nutrire, è stato lui ha chiedere espressamente di mangiare. Pare che abbia preso del peso. Anche se credo sia il caso di spostarlo in una struttura specifica psichiatrica. La riabilitazione fisica non è l'unica strada". Evelina ha poi rivelato che "era da novembre che non lo vedevo. Sono mesi che non risponde più al telefono. I messaggi non li legge. Prima alla seconda o alla terza chiamata rispondeva sempre. Lui è sempre molto filtrato, circondato da tante persone e non è mai lui in prima persona a gestire le cose, soprattutto in questo momento. Lui sa che tutti si stanno mobilitando per lui, che stanno scrivendo di lui. In questo momento parla pochissimo, è spesso al letto, fa riabilitazione".