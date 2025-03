Taranto, la precisazione sull'idea di una Fondazione per lo sport

TARANTO -Chiarimento da parte del senatore Mario Turco , vicepresidente del Movimento 5 Stelle, sul dibattito nato attorno alla proposta del commissario straordinario Massimo Ferrarese: "Alcuni stanno strumentalizzando una mia semplice opinione sulla possibile costituzione di una fondazione legata ai Giochi del Mediterraneo 2026" , le parole del parlamentare. Turco chiarisce di aver espresso un parere personale, non legato a ruoli esecutivi e ribadisce il suo sostegno alla rinascita dello sport a Taranto, ma chiedendo più trasparenza: "Quella del commissario non è ancora una proposta definita, ma solo un’idea, priva al momento di struttura, statuto, soggetti promotori, finalità, governance e sostenibilità. Serve chiarezza prima di prendere posizione".

La richiesta di trasparenza

Turco sottolinea gli anni di abbandono da parte delle istituzioni locali: "Lo sport cittadino è ai minimi storici. Lavoro da tempo per sollecitare iniziative concrete e sostenibili, in grado di dare futuro alle infrastrutture che verranno realizzate con fondi pubblici". Poi, sui finanziamenti, dice: "Il Movimento 5 Stelle è contrario a qualsiasi progetto sostenuto dalle grandi industrie inquinanti. Non possiamo accettare commistioni tra sport, ambiente e diritto alla salute. Se esiste una disponibilità economica di 500mila euro, sia messa a disposizione di un comitato promotore con nomi noti fin dall’inizio. Resto disponibile al dialogo, ma per rispetto verso la città, valuteremo solo progetti concreti e completi. Basta idee generiche".