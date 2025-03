In arrivo la settimana lavorativa di 2 giorni: ecco cosa ha rivelato Bill Gates

La settimana corta lavorativa potrebbe diventare presto realtà. E potrebbe essere più corta di quello che pensiamo. Secondo Bill Gates , con il progredire dell'intelligenza artificiale gli esseri umani non saranno più necessari "per la maggior parte delle cose". Tutto questo entro dieci anni, nel 2035. "L'intelligenza artificiale, nel prossimo decennio, diventerà gratuita, comune: ottimi consigli medici, ottimo tutoraggio”, ha affermato il miliardario al programma tv americano di Jimmy Fallon. Il fondatore di Microsoft ha sottolineato che, al ritmo di sviluppo attuale dell'AI, gli esseri umani “non saranno più necessari per la maggior parte delle cose” e ciò si tradurrà in un inevitabile ripensamento dei posti di lavoro . Alla fine di questa transizione, già cominciata e che appunto potrebbe raggiungere l'apice in pochi anni, secondo Gates ci troveremo a lavorare due o tre giorni alla settimana. Bill ha però precisato che saremo sempre noi umani a decidere quale sarà il futuro della specie. "Sai, come il baseball. Non vorremo guardare i computer giocare a baseball - ha spiegato - Quindi ci saranno alcune cose che ci riserveremo, ma in termini di produzione e spostamento di cose e coltivazione di cibo, col tempo, saranno sostanzialmente problemi risolti".

Bill Gates ottimista sul futuro dell'intelligenza artificiale

Con l'AI il futuro appare alquanto incerto. Ma Bill Gates sembra ottimista a riguardo. Jimmy Fallon ha chiesto dunque al miliardario cosa lo mantiene ottimista, "e cosa potresti dire a tutti per rimanere ottimisti sul futuro?". La risposta di Gates non è tardata ad arrivare: "La capacità di migliorare la salute, dal morbo di Alzheimer alla poliomielite, così come il potenziale di innovazione che può migliorare il clima globale. Ci sono un sacco di cose fantastiche in arrivo". Questa rivoluzione sulla salute è già in atto. Basti pensare ad esempio che l'intelligenza artificiale INSIGHT MMG, è in grado di rilevare il cancro al seno anni prima delle mammografie, mentre nel Regno Unito ha aperto una clinica di fisioterapia automatizzata chiamata Flock Health nella quale i pazienti sono seguiti da assistenti IA. Chiaramente il contributo umano sarà sempre fondamentale e per questo Bill Gates ha ribadito che non verremo totalmente soppiantati dall'intelligenza artificiale ma che per moltissimi lavori il tocco umano sarà decisamente meno utile di oggi.