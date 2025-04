Antonello Fassari e il grande amore per la Roma: dalla partita contro Totti all'episodio con Lotito

Antonello Fassari ha anche partecipato alla serie tv di Sky su Francesco Totti : nel secondo episodio è comparso per un cameo interpretando Fra' Fulgenzio che "becca" il capitano giallorosso nel convento dell'Aventino mentre scappava dai tifosi. I due, anni prima, precisamente nel 2007, si incontrarono giocando anche una partita contro. L'episodio risale a una serie di scene girate per il 14esimo episodio della seconda stagione de "I Cesaroni", dove Totti e i suoi compagni di allora, tra i quali De Rossi, Perrotta e Panucci , hanno affrontato Claudio Amendola, Max Tortora e lo stesso Fassari in quella che doveva essere la sfida tra il quartiere della Garbatella e quello di San Paolo. Le scene furono girate all'interno del centro sportivo di Trigoria .

Laziale per un giorno: "Ho conosciuto Lotito"

Grandissimo romanista, ma in un episodio della terza stagione de "I Cesaroni" ha dovuto fingersi un tifoso laziale. Infatti la trama ha portato il suo nipotino a fare un provino con la Lazio, e di conseguenza tutta la famiglia è dovuta andare a fare il tifo per lui a Formello travestendosi da tifosi biancocelesti. In quell'occasione ha conosciuto il presidente della Lazio Claudio Lotito: "Come mi è sembrato? Quel pochissimo che ho conosciuto, bene. Quella giornata lì non ha mai parlato a sproposito: ha detto due, tre frasi in latino", ha ricordato nel 2021 ai microfoni di Laziopress. "È stata una giornata divertente, a parte la sede della Lazio che quando entri c'è quell'aquila che non la sopporto. È stato divertente sul serio. Poi, a un certo punto, Tortora si dimenticò le battute e Lotito lo riprese e disse 'Lei non ha detto quella battuta'. Ti dico, un attore sconsolato".