La nuova profezia di Bill Gates: quale sarà l'unico lavoro che l'intelligenza artificiale non potrà sostituire 

Per Bill Gates la programmazione sarà una delle poche professioni che non saranno toccate dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che fa paura a molti per il futuro. Secondo il magnate i programmatori sopravvivranno sicuramente alla transizione verso l'AI. Non proprio una sorpresa visto che l'intelligenza artificiale è in grado di scrivere autonomamente un codice di base, ma quando si tratta di questioni serie (sistemi complessi, soluzioni innovative o quel bug che si nasconde solo sotto la luna piena) ha bisogno di un contributo umano. I programmatori non sono solo degli autori di codice, ma anche dei custodi etici della tecnologia che plasmerà il mondo. Come dice Gates: “L’intelligenza artificiale non ci ha ancora sostituito, perché dobbiamo ancora controllarla”. Se c'è qualcuno che l'intelligenza artificiale non sostituirà per molto tempo, sono coloro che la addestrano, la potenziano e la salvano quando si blocca.