Roma, assessorato Ambiente: domenica ultima tappa via di San Francesco

ROMA - "Il progetto Cammini verso Roma, che prevede la valorizzazione e la promozione dei Cammini religiosi che portano nella capitale soprattutto in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica, organizza una serie di camminate per far conoscere le ultime due tappe della Via Francigena, della Via Francigena nel Sud e del Cammino/Via di San Francesco. Domenica 13 aprile secondo appuntamento con l'ultima tappa del Cammino/Via di San Francesco da Piazza Sempione nel terzo municipio fino alla Basilica di San Pietro". Lo comunica in una nota l'assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. "Il percorso, lungo circa 16 km, si snoda attraverso luoghi anche poco conosciuti ai turisti che giungono a Roma ma che spesso sono una sorpresa anche per i romani. Una ciclabile lungo il Fiume Aniene ci porta fino alla Via Salaria e poi uno dopo l'altro si incontrano nuovi simboli della città; la Moschea, l'Auditorium Parco della Musica, Il MAXXI e il ponte della Musica. Proseguendo sulle sponde del fiume Tevere, si giunge nei pressi della rinnovata Piazza Pia - conclude l’assessorato - a maggio sarà la volta della Francigena e, dopo la pausa estiva, si terminerà il programma con le ultime camminate".