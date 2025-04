Leopoldo Mastelloni in difficoltà economiche: "Non ce la faccio con la pensione, penso al suicidio"

Leopoldo Mastelloni è in difficoltà economiche. L'attore 80enne ha raccontato che la pensione non basta a fare quadrare i conti e che in televisione ormai non lo prendono sul serio. In un'intervista a Il Giornale, ha dichiarato: "La nostra società si fonda sull'idea di assistenza sociale. Questa assistenza sulla carta esiste, però non viene applicata. Trionfa l'indifferenza sociale. Non viene presa in considerazione la vita di chi vuole proseguire la vita. Cioè: o muori il giorno della pensione o non esisti più". Mastelloni ha confidato che in tv lo chiamano per esprimere le sue opinioni ma ritiene di non essere preso sul serio: "Mi usano come folklore. Questa cosa mi distrugge. Io prima facevo l'attore e l'autore, e la cosa mi ha sempre inorgoglito. Adesso è come se fossi un fantasma. Accetto di fare l'ospite solo per dire: non sono ancora morto". Ha dunque confidato di stare vivendo delle difficoltà economiche "molto forti".