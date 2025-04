Contender, avvistato il più grande mostro marino (che si può seguire in diretta)

Perché è importante il monitoraggio dello squalo bianco

Questa scoperta rappresenta un passo avanti fondamentale nella comprensione delle rotte migratorie e delle aree di riproduzione di questa specie, classificata come vulnerabile. Applicando un tag satellitare SPOT, gli scienziati possono monitorare gli spostamenti di Contender in tempo reale, raccogliendo così dati essenziali per la sua protezione. Il grande squalo bianco è ad alto rischio di estinzione. Ciò è dovuto alla pesca eccessiva, alle catture accessorie nelle attività di pesca e alla domanda sul mercato nero di denti, mascelle e pinne. Inoltre, il grande squalo bianco è inserito nell'Appendice II della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), il che significa che, sebbene non sia necessariamente in pericolo, il suo commercio deve essere controllato per impedirne un utilizzo incompatibile con la sua sopravvivenza. Comprendere i suoi movimenti aiuta quindi gli scienziati a individuare e proteggere le aree critiche per la sopravvivenza della specie e a sviluppare strategie più mirate ed efficaci per tutelarla.