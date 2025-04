La nuova tendenza che spopola tra le coppie: il divorzio del sonno, cosa significa

ROMA - Tra moglie e marito metti… un metro di distanza. Un detto rivisto: la nuova tendenza delle coppie pare essere quella di dormire separati. Si chiama “sleep divorce”, il divorzio quando si dorme. I benefici? Dagli Stati Uniti non hanno dubbi: dormire in stanze separate, o comunque non nello stesso letto, migliora la qualità del sonno e anche l’intesa sessuale. Addio litigi se il partner russa o si muove sotto le lenzuola. Sogni d’oro a tutti gli effetti.