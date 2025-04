Addio a Papa Francesco, il successore di Pietro che ha cambiato la chiesa

Addio a Papa Francesco , una delle figure più amate e rispettate al mondo negli ultimi anni. La sua vicinanza alla gente e l'attenzione alle questioni sociali hanno caratterizzato il suo pontificato, che andava avanti dal 2013, quando prese il posto di Papa Ratzinger, che rinunciò in obbedienza al diritto canonico. Durante il suo lungo pontificato ha portato avanti importanti riforme, come la modernizzazione della Curia romana e una maggiore enfasi sulla misericordia e sul perdono. La sua posizione è stata più aperta rispetto a quella dei suoi predecessori. Francesco ha promosso il dialogo interculturale e interreligioso; ha condannato la pedofilia e insistito su una politica di tolleranza zero nei confronti dei molestatori sessuali all'interno della Chiesa cattolica; ha sottolineato l'importanza dell'inclusione all'interno della Chiesa, abbracciando i divorziati e gli omosessuali, generalmente esclusi. Ha inoltre sottolineato l' esigenza essenziale dell'ambientalismo e dello sviluppo sostenibile per il progresso dell'umanità. Bergoglio è stato inoltre il primo gesuita a diventare Santo padre.

Chi era Papa Francesco: le sue origini e la sua vita privata

Papa Francesco nacque il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, Argentina, da immigrati piemontesi: il padre, Mario, un funzionario delle ferrovie salpato nel 1928 dal porto di Genova per cercare fortuna a nell'America del Sud, mentre la madre, Regina Sivori, si è sempre occupata della casa e dell'educazione dei suoi cinque figli. Dopo aver completato la scuola secondaria si diplomò come tecnico chimico ma a 17 anni decise di proseguire nella sua vocazione sacerdotale e, a 22 anni, entrò nel seminario diocesano di Villa Devoto. Il 13 marzo 2013 Jorge Mario Bergoglio fu eletto 266° Papa della Chiesa cattolica, diventando il primo pontefice di origine latinoamericana. Bergoglio prese il nome di Francesco in onore di San Francesco d'Assisi, simbolo di umiltà e di servizio ai poveri. All'età di ventun anni, a causa di una grave forma di polmonite, gli venne asportata la parte superiore del polmone destro. Infatti, a quell'epoca, malattie polmonari come infezioni fungine o polmoniti erano curate chirurgicamente per la scarsità di antibiotici. Perito chimico, si mantenne per un certo periodo facendo le pulizie in una fabbrica e poi facendo anche il buttafuori in un locale malfamato di Córdoba. Frequentò anche una fidanzata prima di intraprendere la vita ecclesiastica. Completò gli studi umanistici in Cile e nel 1963, al suo ritorno in Argentina, si laureò in Filosofia presso il Colegio San José, a San Miguel. Tra il 1964 e il 1965 fu professore di letteratura e psicologia al Colegio de la Inmaculada di Santa Fe e nel 1966 insegnò le stesse materie al Colegio del Salvador di Buenos Aires. Dal 1967 al 1970 studiò teologia presso il Colegio San José, dove ottenne la laurea.