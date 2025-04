Blue Origin, è tutta una montatura? La teoria della cospirazione e "i capelli di Katy Perry che svelano tutto"

Blue Origin, dubbi sui capelli di Katy Perry

Gli utenti di X hanno notato che i capelli di Perry non fluttuavano come quelli dell'astronauta Suni Williams. Williams, rimasta in orbita per mesi senza accesso a una doccia, aveva dei capelli "selvaggi", mentre quelli di Perry, acconciati professionalmente prima del lancio, apparivano più statici. Questo è stato interpretato come prova di un falso, ignorando la differenza di contesto, cioè un breve volo suborbitale contro una lunga permanenza in orbita. Un utente ha scritto: "Guardate i loro capelli. Poi guardate quelli di Sumi mentre è nello spazio. È tutto finto”. Un altro ha aggiunto: "Ho i capelli lunghi... E quando sono sott'acqua i miei capelli fluttuano, ondeggiano e seguono le emozioni nell'acqua... Non si vede niente di tutto ciò in queste finte foto spaziali”. Un altro ancora si è lamentato: “Perché Katy Perry e le altre donne non si legano i capelli prima di volare? Perché mi sembra una trovata pubblicitaria?”. Insomma, i dubbi su internet sono tanti.

Il viaggio nello spazio

A bordo c'erano la fidanzata di Jeff Bezos, Lauren Sanchez, la pop star Katy Perry, la conduttrice di Cbs Mornings Gayle King, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn, l'attivista Amanda Nguyen e l'ex scienziata missilistica della Nasa Aisha Bowe. Dopo il decollo, il razzo ha trasportato la capsula dell'equipaggio appena oltre la linea di Karman, un confine utilizzato per definire i confini dello spazio. Dopo aver trascorso alcuni minuti in assenza di gravità, la capsula è tornata sulla Terra, atterrando in sicurezza appena 11 minuti dopo il decollo. Sarà tutto vero? Secondo il popolo di internet non proprio.