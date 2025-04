L’esperto prevede tutto sul Conclave: da dove verrà il nuovo Papa e quanto ci vorrà per eleggerlo

Dopo i funerali di Papa Francesco, i cardinali inizieranno il Conclave, una riunione a porte chiuse in cui voteranno per il successore di Bergoglio alla guida della Chiesa cattolica. Un processo comune che però potrebbe essere segnato dalla polarizzazione e dal ritorno del papato in Europa. Lo conferma Giovanni Maria Vian, ex direttore del quotidiano L'Osservatore Romano, in un'intervista a La Nación. Il giornalista e scrittore ha assicurato che il nuovo Papa sarà europeo. "Attualmente la Chiesa è più divisa e polarizzata di quando Bergoglio fu eletto Papa nel 2013", ha dichiarato l'esperto. "La questione principale (del Conclave) sarà quella di assicurare l'eredità di Papa Francesco, ma in maniera più collegiale". Pertanto, "il nuovo Papa dovrà in qualche modo prendere le distanze da Francesco", come accaduto dopo la morte di Giovanni Paolo II. Vian ritiene che, nonostante "ci siano molte voci", il Conclave sia "una lotteria" in cui è impossibile sapere chi succederà a Francesco. E non ha nascosto la sua preferenza: "Arborelius, lo svedese. Se fossi cardinale, voterei per lui e farei campagna elettorale per lui". L'esperto ci ha inoltre tenuto a precisare che il Conclave sarà piuttosto lungo: "Se dovessero raggiungere un accordo a breve, sarà breve. Ma ne dubito. Molti cardinali non si conoscono; dovranno parlare e conoscersi", ha detto lo scrittore.