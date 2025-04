Parla l'uomo a cui è stato impiantato un chip cerebrale di Elon Musk: "Ho perso il controllo"

Noland Arbaugh è stato il primo paziente umano a cui è stato impiantato un chip di interfaccia cervello-computer da Neuralink, la startup di impianti cerebrali di Elon Musk . Il 30enne nativo del Texas, rimasto paralizzato dopo un incidente subacqueo nove anni prima, inizialmente è rimasto stupito dai risultati: ha imparato a muovere un cursore solo con la mente e ha utilizzato queste nuove capacità per giocare a Civilization VI e persino a Mario Kart. Ha iniziato a stabilire record fin dall'inizio, come misurato da test standardizzati di interfaccia cervello-computer. Ma le cose non sono sempre andate secondo i piani. Come ha ammesso in seguito Neuralink, alcuni dei fili inseriti nella sua corteccia motoria hanno cominciato a ritrarsi nel tempo, probabilmente a causa dell'aria rimasta intrappolata nel cranio dopo l'intervento. In un'intervista, Arbaugh ha ricordato la terribile esperienza di quando ha perso delle capacità che aveva appena riacquistato.

Noland ha accettato di tenere il chip nel cervello per un anno

"Pensavo che avrebbero continuato a raccogliere dati, ma che in realtà sarebbero passati alla persona successiva - ha ricordato Arbaugh - "Ho pianto un po'". Neuralink ha osservato con preoccupazione il calo progressivo della velocità con cui i dati venivano trasmessi in streaming dall'impianto di Arbaugh. Fortunatamente, la startup ha affermato in un recente post sul suo blog che il team è riuscito a modificare con successo l'algoritmo che interpretava i segnali provenienti dal chip, con conseguente aumento della capacità di elaborazione dei dati. Secondo Bloomberg, Arbaugh ha iniziato a tracciare le lettere con un cursore sul suo computer, consentendo al software di Neuralink di iniziare lentamente a riconoscere le parole, nella speranza di riuscire un giorno a interpretare intere frasi a velocità molto maggiori rispetto alla digitazione lettera per lettera.

La speranza di Noland dopo la sua esperienza

Arbaugh spera di dare speranza ad altre persone che si trovano in una situazione simile sperimentando l'interfaccia cervello-computer di Neuralink. "Scommetto che la prossima persona che lo proverà la penserà esattamente come me", ha detto a Bloomberg. "Una volta che ci prendi gusto, non riesci più a smettere. Mi lascia davvero senza parole". Ha accettato di tenere il chip nella sua testa per un anno, nell'ambito di un esperimento progettato principalmente per verificare se l'impianto è sicuro e non provoca danni per periodi di tempo prolungati.