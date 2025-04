Alert Protezione civile funerali del Papa, social impazziti: "Ma è da infarto"

Alle 13.11 di oggi i telefoni di tutti i romani hanno iniziato a squillare all'improvviso. Il motivo? L'allerta della Protezione civile sul funerale del Papa e la chiusura di piazza San Pietro dalle 17 del 25 aprile. Social impazziti: "Così - si legge da più parti - ci fate prendere un infarto". In molti si chiedono come mai sia stato mandato un avviso sonoro così elevato senza preavviso, come fosse un'emergenza nazionale e improvvisa: "Grazie per l'avviso - dice qualcuno - pensavo proprio di andare a fare una passeggiata a San Pietro durante il funerale del Papa. Strano che sia chiusa...". E poi, ancora: "Una preghiera per quelli che hanno prenotato il ponte a Roma da mesi, arrivano e si trovano il Giubileo, il funerale del Papa, San Pietro bloccata, le strade bloccate e l’it alert che gentilmente ti avverte sugli orari di chiusura". Il messaggio è stato inviato sui telefonini in italiano, inglese, francese e spagnolo.