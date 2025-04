La classifica delle nazioni più “intelligenti”: l’Italia non è messa malissimo ma neanche così bene…

Si dice che la conoscenza sia potere, dunque avere un punteggio QI di un certo livello può essere la prova dell'innovazione e dello sviluppo di un Paese. In questo contesto, l' Italia sembra essere posizionata a metà della classifica stilata dalla piattaforma statistica Ranking Royals sul QI medio più alto del Pianeta. Una graduatoria per certi versi sorprendente e che dovrebbe far riflettere.

Cina leader, Italia a metà classifica

Lo studio, aggiornato al 1° gennaio 2025, si basa sui risultati di oltre 1,39 milioni di persone che hanno effettuato lo stesso test di intelligenza sul sito web dell'agenzia. Tenendo conto delle capacità cognitive quali il ragionamento logico , la comprensione verbale e la memoria , la classifica fornisce uno spaccato della media nazionale per Paese, con l'Asia che occupa le prime posizioni. Secondo la lista, la Cina è il Paese che influenza di più la media globale , non solo perché rappresenta il 18% della popolazione mondiale , ma anche perché ha il QI più alto, pari a 107,19. Seguono la Corea del Sud (106,43) e il Giappone (106,40). Tuttavia, l'Europa non è molto indietro, con la Spagna in decima e prima della lista dei paesi del Vecchio Continente, dietro la Russia, sesta, e davanti alla Francia, diciassettesima, e all'Italia, diciannovesima davanti alla Svizzera, ma preceduta dalla Serbia. Anche Iran, Mongolia, Armenia, Sri Lanka e Slovenia, tra le altre, precedono il nosto paese. Non malissimo, ma neanche così bene...