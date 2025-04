Scoperta sorprendente in una nave affondata nella Seconda Guerra Mondiale: c’è qualcosa che i ricercatori non si aspettavano…

ROMA - I ricercatori statunitensi si sono imbattuti, di recente, in una scoperta a dir poco incredibile : un' automobile tra i resti di una nave americana affondata durante la Seconda Guerra Mondiale . Lo scorso 19 aprile infatti, un gruppo di scienziati della 'National Oceanic and Atmospheric Administration' (NOAA) stava utilizzando un veicolo sottomarino comandato a distanza per esplorare la ' USS Yorktown ' quando ha avvistato la sagoma di un'auto sul ponte dell'hangar di poppa della nave. Una volta riconosciuta, i ricercatori hanno approfondito le ricerche il giorno dopo e, dopo un'analisi approfondita del parafango, del parabrezza e del cofano, hanno capito che si trattava di una Ford Super Deluxe .

Un'auto d'epoca in una... nave da guerra: i dettagli

La nave, una portaerei della Marina statunitense, lunga 809 piedi, è immersa nell'Oceano Pacifico dal 1942, quando fu abbattuta dalle truppe giapponesi durante lo scontro nella storica battaglia di Midway. Prima che il capitano della nave, Elliott Buckmaster, desse l'ordine di abbandonare la nave, l'equipaggio aveva sgomberato la nave da tutto il carico pesante, tra cui diverse casse di munizioni e armi, nel tentativo di mantenere la nave a galla, ha rivelato un portavoce della NOAA a 'McClatchy News'. Per ora, le ragioni precise per cui l'auto si trovasse all'interno della nave sono sconosciute. Gli investigatori possono al momento avanzare solo alcune ipotesi. È possibile che il veicolo fosse utilizzato da alcuni ufficiali della nave, come lo stesso Buckmaster o il contrammiraglio Frank Fletcher, durante le operazioni nei porti stranieri. D'altra parte, indicano anche che il mezzo potrebbe essere stato posizionato lì dopo i danni subiti nella battaglia del Mar dei Coralli, per effettuare alcune riparazioni. La nave, inoltre, conserva alcuni inquietanti segreti: oltre ad aver trovato il veicolo, i ricercatori si sono imbattuti in un murale dipinto a mano all'interno di uno dei vani ascensore. Il murale raffigurava tutti i luoghi visitati dalla nave fino al giorno del suo affondamento.