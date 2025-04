Infantino, l'ultimo saluto a Papa Francesco: "Il calcio e i Mondiali strumenti per unire i popoli"

Infantino: "Il calcio è una scuola di vita che insegna a vincere e a perdere, a rialzarsi e lottare"

Infantino ha aggiunto: "Pensando alle parole del Papa sullo sport e il calcio che unisce, vedere questa gente insieme per ricordarlo è stato molto emozionante. Lo sport, in generale, e il calcio, in particolare, è una scuola di vita dove si impara moltissimo. Si impara il rispetto dell’avversario, delle regole. Impari a vincere. Impari a perdere. Sei triste per un momento, ma impari a rialzarti e a lottare. È questo che rende lo sport speciale e che Papa Francesco riconosceva nel nostro movimento. In Fifa, per esempio, siamo 211 Paesi, più delle Nazioni Unite. C’è un incontro tra persone del mondo intero intorno al pallone, a un’emozione. Occasioni come un Mondiale di calcio, in cui non solo le squadre si incontrano, ma anche la gente, magari di Paesi in conflitto tra di loro. Si riuniscono intorno al calcio, a una partita".

Infantino: "Onoreremo il ricordo di Papa Francesco con le leggende del calcio mondiale"

Una partita in memoria di Papa Francesco: "In occasione del nostro ultimo incontro, un paio di mesi fa, qui in Vaticano, ho partecipato al summit mondiale sui diritti dei bambini. Abbiamo discusso di organizzare una partita per i bambini con tutte le leggende del calcio mondiale seguendo la passione che il Papa aveva per il calcio. La partita la faremo in suo onore, avevamo pensato di farla a settembre. Onoreremo il suo ricordo. Uniremo tutti. Questo era uno dei messaggi più importanti ed emozionanti che Papa Francesco ha saputo dare al mondo intero".

Infantino: "Mondiali occasione per il dialogo"

Il ruolo del calcio in un'epoca turbolenta: "Abbiamo già visto, oggi, come un’occasione e un’emozione possano unire leader provenienti dal mondo intero, anche di religioni e provenienze diverse. Quello che facciamo noi, quest’anno, con il Mondiale per Club. La metà del mondo sarà in campo, l’altra metà sarà sugli spalti a fare il tifo. Poi ci sarà il Mondiale 2026. Le persone, non solo i leader mondiali, hanno bisogno di una scusa, di una ragione, per trovarsi insieme. I Mondiali Fifa possono dare l’occasione per incontrarsi. Dai Mondiali nasce qualcosa di profondo. Per arrivare alla pace è necessario che tutte le parti si parlino. Creando occasioni per incontri possiamo dare il nostro contributo a creare un mondo migliore".