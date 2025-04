Il pesce testa di serpente che sta terrorizzando gli Stati Uniti

Dieta, riproduzione e comportamento aggressivo

Grazie alle sue caratteristiche adattative, tende a prosperare in habitat con bassi livelli di ossigeno, come le risaie o le mangrovie. Punta un'ampia varietà di prede, dai piccoli pesci alle rane, ai granchi, agli insetti, allo zooplancton e ai crostacei adulti o giovani. Dal punto di vista riproduttivo, le femmine sono in grado di deporre fino a 10.000 uova all'anno ma in alcuni casi questa cifra sale a 50.000. Una delle caratteristiche più allarmanti del pesce testa di serpente è la sua capacità di uscire dall'acqua. Secondo Popular Science, questa specie produce un tipo di muco scivoloso che riduce l'attrito e facilita gli spostamenti sulla terraferma. Ciò è possibile grazie alla presenza di una camera soprabrachiale, situata dietro le branchie, che consente di immagazzinare l'ossigeno atmosferico. Questa struttura gli consente di effettuare brevi migrazioni terrestri, soprattutto in ambienti paludosi dove l'acqua evapora frequentemente. Pertanto possono sopravvivere dalle 8 alle 24 ore fuori dall'acqua.

Dove vive il pesce testa di serpente e quanto è pericoloso

La diffusione del pesce-serpente è stata registrata in più stati. Oltre al Maryland, la rivista Smithsonian Magazine ha elencato la sua presenza a New York, nel New Jersey, in Pennsylvania, in Arkansas e nel Missouri. Ma è stato individuato anche in Florida, Virginia, California e Massachusetts. Nel Missouri, il Dipartimento locale per la conservazione, ha identificato per la prima volta il pesce nel 2019 e da allora gli avvistamenti sono in aumento. La rapida espansione geografica suggerisce un processo di adattamento e riproduzione di successo. Al momento non sono stati registrati attacchi contro le persone. Tuttavia, le autorità hanno raccomandato ai residenti di maneggiare con cautela gli esemplari catturati, poiché il pesce può mordere se minacciato, soprattutto quando sta difendendo i suoi piccoli. I suoi denti affilati possono causare ferite dolorose, ma non letali. Nelle zone in cui la pesca ricreativa è diffusa, le autorità raccomandano la massima cautela nel maneggiare gli esemplari, indossare guanti protettivi e non tentare mai di trasportarli vivi. Inoltre, data la sua capacità di sopravvivere fuori dall'acqua, è fondamentale assicurarsi che venga rimosso immediatamente per impedirne la diffusione.