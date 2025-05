Matrimonio Rudi Garcia e Brienza, dagli invitati Vip al riferimento alla Roma: chi c'era e tutti i segreti 

Fiori d'arancio per Rudi Garcia e Francesca Brienza . Giovedì primo maggio la coppia, insieme da oltre un decennio, è convolata a nozze. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di San Luigi dei Francesi che si affaccia sulla piazza omonima, non distante da Piazza Navona. Il ricevimento si è invece tenuto nella prestigiosa location di Villa Miani con amici, parenti e personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'imprenditoria. La sposa ha scelto una creazione di Antonio Riva. Tra i 250 invitati, oltre ai membri degli staff che hanno collaborato con Garcia nei vari club, l'ex calciatore Federico Balzaretti, l'attore Max Giusti con la moglie Benedetta, il 're dei dentisti' Daniele Puzzilli con la compagna Giorgia, l'imprenditrice del settore dell'hospitality Maria Rosito, il preparatore atletico Guido Nanni.

Il matrimonio di Rudi Garcia e Francesca Brienza

Durante la serata Garcia ha dedicato alla moglie una romantica canzone di Vasco Rossi. Più precisamente Come nelle favole: un momento che ha emozionato tutti e che ha visto protagoniste anche le figlie che Rudi ha avuto da un precedente rapporto. Ogni tavolo portava il nome di uno stadio e non è mancato quello a nome "Stadio Olimpico". Gli sposi hanno inoltre stilato una lista regali, composta però da un solo dono: una scultura a forma di ciliegia. Un frutto associato all'amore visto che la sua forma ricorda il cuore, il colore rosso vivo e il suo legame con divinità come Venere lo rendono un simbolo di passione e amore. "Avremo piacere di conservare un ricordo di questo giorno meraviglioso vissuto insieme a voi, che rimanga nel tempo. Ecco perché abbiamo pensato a questa scultura di Lothar Vigelandzoon che si intitola “Le Couple” – La Coppia", hanno spiegato i novelli coniugi.

La storia d'amore tra Rudi Garcia e Francesca Brienza

La coppia era già sposata civilmente. Francesca Brienza e Rudi Garcia, insieme dal 2014, hanno una figlia, Sofia, nata nel 2023. La giornalista e il tecnico si sono innamorati sui campi di Trigoria nel 2014, quando lui era l'allenatore della Roma e lei lavorava a Roma Tv, l'allora televisione della squadra giallorossa. "Rudi mi corteggiava in modo elegante, ma prima di accettare un invito a cena a Parigi io avvisai il mio direttore. Non volevo mescolare lavoro e sentimenti", ha raccontato lei. Anche per fugare le voci che iniziavano a circolare, i due ufficializzarono la loro unione con una foto social all'ombra del Colosseo. Il matrimonio era nei programmi da anni. Prima il rinvio per il Covid, poi la nascita di Sofia: la data delle nozze è stata rinviata, ora il fatidico giorno è arrivato. Per Garcia non è la prima volta: è stato già sposato in passato con Veronique, la donna che gli ha dato tre figlie: Carla, Eva e Lena.