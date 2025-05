Sky, un'estate di sport: dagli Internazionali alla Champions, oltre 6 mila ore live! Panatta e Bertolucci insieme in tv

Oltre 90 competizioni per più di 6mila ore di diretta . E' un'estate ricca quella di Sky Sport che ha presentato la programmazione dei prossimi mesi a Villa Miani a Roma con il tennis, a cominciare dagli Internazionali, al via oggi e che saranno i grandi protagonisti con 13 giorni di sfide sui campi del Foro Italico, con tutte le partite in diretta e l'atteso ritorno di Jannik Sinner , in programma per il 10 maggio. Un grande appuntamento che precede Wimbledon, in esclusiva Sky Sport, e gli US Open in estate, oltre a una serie di 42 tornei, tutti da vivere su Sky.

Non mancano poi le produzioni originali, come 'Tennis Heroes': 10 episodi in cui si ricompone la mitica coppia Adriano Panatta-Paolo Bertolucci. Non solo tennis, però, perché tra gli eventi più attesi ci saranno anche le battute finali delle coppe europee di calcio, con la Champions League arrivata alle battute finali: il 31 maggio a Monaco di Baviera si assegna il titolo, così come le finali di Europa e Conference League, rispettivamente il 21 e il 28 maggio a Bilbao e Breslavia, oltre alla finale di UEFA Super Cup il 13 agosto a Udine. Senza perdere di vista i campionati nazionali e internazionali: il 21 maggio ultima giornata in Bundesliga, il 28 rush finale in Serie A e Premier League, e a giugno le sfide decisive in Serie C.

Poi tanto altro con i motori, il basket, il rugby e l'atletica leggera. Ventuno i gran premi trasmessi tra Formula 1 e Moto Gp, oltre a tutti i round superbike, mentre la pallacanestro brillerà con le fasi finali dell'Eurolega e dell'NBA, in attesa degli europei femminili e maschili. E ancora: le finali di Diamond League a Zurigo a fine agosto, e i tornei di golf, compresa la Ryder Cup in programma a settembre. Nella "Casa dello Sport" sarà possibile assistere anche allo spettacolo del karate, con gli Europei di scena il 10 e l'11 maggio, dei Mondiali di judo (13-20 giugno), dei tornei del Premier Padel, del baseball MLB e tanto altro ancora. A tutto questo, infatti, si aggiungono il ritorno di "Calciomercato - L'Originale" e le grandi Produzioni Originali Sky Sport dedicate al calcio con Federico Buffa, Giorgio Porrà e Paolo Di Canio.

"Anche Sky Sport è un valore aggiunto nella crescita del tennis italiano". A dirlo è l'Executive Vice President Sport di Sky, Marzio Perrelli, durante la presentazione del palinsesto estivo di Sky Sport a Villa Miani. "È un privilegio essere qui, da appassionato di sport è quasi commovente vedere quello che c'è e vivere quello che Sky ci dà come quantità e qualità - ha aggiunto -. Abbiamo le manifestazioni più importanti che ci siano al mondo, stasera ci collegheremo con San Siro e avremo una nuova Sky Rail Cam, abbiamo sold out di ascolti tutti i giorni con il tennis e stasera arriva un importante appuntamento di calcio. Ho avuto la fortuna di vedere dietro le quinte la nuova serie con Panatta e Bertolucci e sono sicuro che sarà un successo. Motori, tennis calcio e altri sport sono i pilastri di Sky, non credo che in Europa ci sia un altro polo simile. Tutti i diritti che salgono qui si aiutano l'un l'altro…". Poi prende parola anche il direttore di Sky Sport, Federico Ferri: "I picchi assoluti che raggiunge Sinner non sono imitabili, ma l'effetto Sinner si è visto anche quando lui non c'è stato". Ferri ha poi concluso: "Oltre Tennis Heroes, le novità sulle produzioni originali arriveranno nel periodo delle finali di Torino, le presenteremo intorno a novembre e non è un mistero che stiamo lavorando per un omaggio a Rino Tommasi e Gianni Clerici".