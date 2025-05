FIRENZE - Gioia grandissima nel Convento degli Agostiniani di Santo Spirito a Firenze per l'elezione a Papa del cardinale Prevost. "Ho studiato con lui nel 1983 a Roma, era poco più grande di me, poi, più avanti, ho lavorato a suo fianco cinque anni nella casa generalizia di Roma - dice padre Giuseppe Pagano - È il primo di noi agostiniani eletto Papa. Lavorerà molto sulla Pace, viene da un cammino sincero di fede, di preghiera che non ha mai abbandonato, ci crede. Si muoverà molto sui conflitti, cercherà nuovi equilibri. L'ho sentito prima del Conclave, prenderà bene l'eredità di Francesco poi lancerà la Chiesa in avanti". "Nella Chiesa agirà affinché si affermi unità, comunione interna", aggiunge padre Giuseppe Pagano che conosce il nuovo Papa. "Leone XIV - spiega il padre agostiniano fiorentino - è un americano latino, più che un nord americano. E' stato tanti anni missionario, lui sa stare con i poveri e sa parlare coi ricchi, sa essere amico di poveri e ricchi, e questo lo credo un notevole vantaggio, lo Spirito Santo mi sa che ha illuminato il Conclave bene anche questa volta".