La clamorosa promessa di Bill Gates sarà mantenuta: quello che farà sarà unico

Bill Gates è un uomo di parola: il miliardario ha deciso di mantenere la sua promessa e donerà tutta la sua fortuna nei prossimi 20 anni. Ai tre figli andrà solo l'1% del suo patrimonio . Il fondatore di Microsoft ha confermato che donerà il 99% della sua fortuna alla Fondazione Gates , che cesserà le operazioni nel 2045, anticipando la data di chiusura originaria. In un'intervista esclusiva con CBS Morning, Gates ha spiegato che nei prossimi anni spenderà la sua fortuna in cause globali. La cifra stimata è di 200 miliardi di dollari (oltre 170 miliardi di euro), che saranno investiti in iniziative incentrate sulla salute, l'istruzione e il miglioramento della qualità della vita in tutto il mondo. "Ci sono troppi problemi urgenti da risolvere perché io possa trattenere risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare le persone. La gente dirà molte cose su di me quando morirò, ma sono determinato a non dire 'morto ricco' , ha affermato. Dunque, le donazioni di Gates saranno utilizzate per creare istituzioni educative e sanitarie di qualità nelle regioni più povere, con l'obiettivo di impedire che neonati, bambini e madri muoiano per cause prevenibili e di sradicare malattie come la poliomielite, la malaria e il morbillo.

Bill Gates critica Elon Musk e Trump

L'annuncio di Gates arriva in risposta ai tagli al budget degli aiuti internazionali operati da molti paesi, tra cui Stati Uniti, Inghilterra e Francia, nonché allo smantellamento dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) da parte del Dipartimento per l'efficienza governativa, guidato da Elon Musk. "L'immagine dell'uomo più ricco del mondo che uccide i bambini più poveri del mondo non è lusinghiera", ha affermato Gates al Financial Times, riferendosi al CEO di Tesla, SpaceX e X. In passato, l'USAID ha stanziato miliardi di euro per finanziare progetti di lotta alla povertà in tutto il mondo, dai vaccini contro la malaria infantile agli aiuti alimentari di emergenza. Tuttavia, nel febbraio 2025, il neoeletto presidente Donald Trump ha annunciato la sospensione dei finanziamenti all'organizzazione. E Elon Musk, da parte sua, ha definito l'USAID una "criminale organizzazione" e ha affermato che era necessario “sbarazzarsene” in un post su X.

Oltre 88 miliardi di euro donati

Dall'anno della sua nascita, ovvero il 1995, la Fondazione Bill & Melinda Gates, meglio conosciuta come Fondazione Gates, ha donato più di 80 miliardi di euro e ha partecipato alla creazione di iniziative umanitarie internazionali come i vaccini Gavi e il Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria. Dopo aver speso quasi il 99% del suo patrimonio personale, il miliardario 65enne ha deciso di anticipare la chiusura della fondazione, che inizialmente avrebbe dovuto chiudere dopo la sua morte. Tra le tante cose, nel corso del tempo, l'organizzazione è stata oggetto di numerose critiche per il suo enorme potere e la sua influenza, arrivando persino ad essere accusata di controllare gran parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).