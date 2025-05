Privamera Fest a Caracalla: due giorni tra arte, sapori e magia nel cuore di Roma

Roma si prepara a raccogliere l'arrivo della bella stagione con un evento unico e coinvolgente: Primavera Fest, in programma sabato 17 e domenica 18 maggio nel suggestivo giardino dell' Alcazar Garden, a pochi passi dalle Terme di Caracalla (Viale Guido Baccelli 71). Dalle 11.00 alle 21.00, l'area verde si animerà con artisti di strada, musica dal vivo, mercatini handmade e una ricchissima offerta di street food. Pensato per tutte le età, Primavera Fest è più di una semplice festa: è un invito a riscoprire il piacere dello stare insieme all'aria aperta, immersi nella natura e nella creatività. L'ingresso è a offerta libera, rendendo l'evento accessibile e inclusivo per le famiglie, curiosi e appassionati di artigianato.

Arte, musica e sapori: un'esperienza per tutti i sensi

Il cuore del festival sarà l'Hippie Market, un mercato bohémien con creazioni artigianali, capi vintage, cosmetici naturali, candele, illustrazioni e piante, pensate per chi cerca oggetti unici e originali. Ad accompagnare lo shopping, una selezione di cucine proporrà piatti che spaziano dagli hamburger gourmet ai burritos, dalla pizza fritta ai dolci food porn, il tutto accompagnato da birre artigianali e cocktail freschi. Dalle 12.00 alle 18.00, ogni angolo del giardino si animerà con spettacoli itineranti di giocolieri, acrobati, clown e musicisti. Sabato alle 16.00 il palco ospiterà Filuccio e Fattacci, con uno spettacolo musicale dedicato al repertorio romanesco. Domenica, invece, si comincia alle 12.00 con la comicità del Clown Monello e si prosegue alle 16.00 con un'esibizione di musica e cabaret da parte di artisti internazionali di ukulele, che vantano oltre 100 concerti in tutto il mondo. Per i più piccoli un'ampia Area Kids che sarà attiva dalle 11.00 alle 19.30 con laboratori artistici e manuali, tra cui modellazione dell'argilla per creare piccoli oggetti, ciotoline e sculture uniche, imparando le basi della ceramica in modo creativo e divertente. La pittura, i piccoli artisti useranno la forza del movimento per creare quadri sorprendenti, imparando che l'arte può anche essere un gioco di energia e immaginazione. Infine i bambini potranno imparare l'arte del macramè, ovvero una tecnica di intreccio che non utilizza nè aghi, nè uncinetti, ma si basa esclusivamente sui nodi per creare trame e pattern creativi. Primavera Fest promette due giornate indimenticabili, dove la città si prende una pausa e celebra l'arrivo dell'estate con bellezza, arte e condivisone. Un evento che riesce ad unire generazione e passioni, nel cuore di una delle zone più affascinanti della capitale.