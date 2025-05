Inviano un drone in un grande buco nel mare: quello che vedono fa gelare il sangue

Un esperimento affascinante, che ha stupito gli organizzatori. Al largo della costa del Belize, nel Mar dei Caraibi, si trova una formazione rocciosa nota a tutti gli appassionati di fotografia naturalistica: il Great Blue Hole, un buco perfettamente circolare in mezzo al mare, scoperto dal famoso sub Jacques Cousteau e diventato meta per gli appassionati. Molti si sono immersi per vedere cosa nascondesse. Uno di loro, il ricercatore Will Mitchell, ha fatto una clamorosa scoperta.