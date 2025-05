ARF! Festival del Fumetto torna a Roma dal 23 al 25 maggio 

ARF! è il Festival del Fumetto di Roma che da quest’anno proporrà più ospiti internazionali che mai, star del Fumetto, della Musica e del Cinema, il ritorno delle Masterclass e nuovi format come BEST NINE e 2 grandi concerti live, il venerdì e il sabato sera.



Tornano dunque le mostre super esclusive e i gli incontri nella Sala TALK, cuore pulsante nonché vero e proprio marchio di fabbrica, di ARF!, che per tutto il weekend sarà animata dai più importanti protagonisti del Fumetto italiano e straniero, da editori, autrici e autori, da personalità dal mondo del Cinema, della Musica e della Cultura come Davide Toffolo, Sara Pichelli, Zuzu, Licia Troisi, Andrea Arru e Samuele Carrino, indimenticabili protagonisti de Il ragazzo dai pantaloni rosa, Becky Cloonan, Piotta, Roberto Recchioni, Alessandro Celli; torna l’Artist Alley per incontrare le stelle del panorama fumettistico nazionale e internazionale (tra cui Otto Schmidt, Ivan Brandon, Alessandro Cappuccio, Eleonora Carlini, Fiore Manni e molti altri) con le proprie postazioni per dediche personalizzate, sketch e commission; torna la Job ARF!, il format di successo che ogni anno crea vere opportunità professionali attraverso colloqui di lavoro tra autrici, autori esordienti e case editrici (con oltre 6.000 portfolio ricevuti!); torna la Self ARF!, un vero e proprio “Festival nel Festival” interamente dedicato al mondo delle autoproduzioni e della microeditoria indipendente, che da quest’anno raddoppia i suoi spazi ospitando 70 realtà e diventando così la più grande Area SELF in un festival di fumetti in Italia!



Naturalmente, come ogni anno, negli ampi spazi della Città dell’Altra Economia non mancherà l’amatissima ARF! Kids, l’area del Festival pensata per i giovanissimi, con i laboratori creativi non-stop di qualità (che ogni anno registrano sempre il sold-out!), gli incontri con i libri e le letture, le attività disegnate su misura dai migliori talenti dell’editoria italiana per l’infanzia.



Ma entriamo davvero nel vivo di questa edizione 2025. Il nuovo ARF! presenterà 7 mostre, di cui la prima in programma da giovedì 15 maggio (una settimana prima dell’apertura del Festival) a sabato 12 luglio 2025 presso la Sala Dalì di Piazza Navona, di fronte alla Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini: Ahora y para siempre HEROÍNAS delle due superstar Belén Ortega e Mirka Andolfo. Una “doppia mostra” con cui ARF! rinnova anche quest’anno la lunga e preziosa partnership con l’Instituto Cervantes di Roma e che celebra Spagna e Italia attraverso due delle loro migliori eccellenze, due straordinarie fumettiste europee. Affermate nel mercato globale, Ortega e Andolfo stanno portando, nel cosiddetto fumetto mainstream (ancora dominato da “machismi superomistici”), un nuovo modo di guardare, disegnare e narrare le figure femminili, utilizzando il fumetto come spazio politico e poetico, dove il femminile è voce narrante, soggetto attivo, forza in movimento.

E arriviamo all’apertura dei cancelli di venerdì 23 maggio, dove nel Foyer Uno della Pelanda del Mattatoio ecco in mostra «un vero innovatore nel campo del Fumetto e tra i maggiori autori italiani di graphic novel», Davide Toffolo, che non solo firma il manifesto di questa undicesima edizione, ma sarà anche protagonista dell’esposizione che celebra trent’anni di tavole a fumetti, illustrazioni e disegni originali e del concerto gratuito dei Tre Allegri Ragazzi Morti (di cui è voce e frontman) in programma sabato 24 maggio alle 21 al Testaccio Estate, presso l’adiacente Campo Boario della Città dell’Altra Economia, apertura ufficiale del tour italiano.

Sullo stesso palco alla stessa ora, la sera prima, venerdì 23 maggio, è in programma il live di Piotta – gratuito e sempre in collaborazione con i partner di Testaccio Estate – che in oltre 2 ore tra brani e relativi visual attraversa 25 anni di carriera, con particolare attenzione a “La Scuola Romana”, colonna sonora dell'omonimo film appena andata in onda su Rai 2, e all'ultimo album “'Na notte infame”. Piotta sarà accompagnato dal compositore Francesco Santalucia (piano, basso, percussioni), dal polistrumentista Augusto AKU Pallocca (sax, synth, rap), da Francesco Fioravanti (chitarra elettrica e acustica), da Claudio Cicchetti (batteria e percussioni), con il video designer e sound engineer Cristiano Boffi.

Nei prestigiosi spazi della Pelanda, anche la mostra personale di Tony Sandoval, il pluripremiato autore originario di Sonora (Messico) ormai residente da tanti anni a Parigi, le cui opere in ambito bande dessinée sono pubblicate in Italia dalla Tunué, con un’antologica sospesa tra ombra e candore, Creature d’ombra e tempesta, realizzata in collaborazione con la Galerie Daniel Maghen di Parigi.

E Jon McNaught, raffinatissimo artista britannico che pubblica abitualmente per editori come Éditions Dargaud (con cui a gennaio ha pubblicato il suo nuovo graphic novel Hors Scène) e Nobow Press, così come per prestigiosi periodici quali London Reviews of Books e The New Yorker. Nell’esplorare il rapporto tra l’uomo e l’ambiente in cui vive, concentrandosi su piccoli momenti quotidiani che occupano il centro della scena (Dentro e fuori scena), McNaught, attraverso una narrazione mai convenzionale, ci incoraggia a contemplare la bellezza spesso trascurata del mondo che ci circonda: lo straordinario nell’ordinario! L’artista che nel Regno Unito conta una lunga esperienza di docenze universitarie in grafica editoriale, narrativa e incisione presso la Glasgow School of Art, la Goldsmiths o la UWE di Bristol sarà uno dei protagonisti delle tre Lectio Magistralis di ARF! 2025, che si terranno nella Sala Talk.

Le altre due Lectio saranno curate da due veri fuoriclasse del comicdom internazionale, come Bryan Talbot (UK) e David B. (Francia) presenti entrambi in Best Nine, la grande novità di questa edizione.

BEST NINE, un nuovo spazio - o meglio, un nuovo format di ARF! - che vede protagonisti 9 libri a fumetti di 9 autrici/autori di 9 case editrici. Ogni titolo di questa “super selezione” vedrà le prime 24 tavole a fumetti esposte, la presentazione del libro insieme alla sua autrice o il suo autore con il firmacopie dedicato all’interno della BEST NINE stessa: dagli USA Becky Cloonan con Somna (di Star Comics, realizzato con Tula Lotay); dalla Francia Thierry Martin con Ultimo respiro (ReNoir) e Valentin Seiche con Samurai Gunn (Toshokan) e David B. con Il grande male (Coconino Press); dal Regno Unito Clarrie Pope con Welcome Home (Memo Edizioni) e Bryan Talbot con La leggenda di Luther Arkwright (Tunué); dalla Croazia Danijel Žeželj con Days of hate (Eris Edizioni) fino agli italiani Emanuele Tenderini con Lumina (Tatai Lab) e Gigi Cavenago con I racconti di domani (Sergio Bonelli Editore), sui testi di Tiziano Sclavi.

Autrici e autori molti dei quali saliranno come speaker sul palco della Sala TALK e “ruoteranno” nelle session di firmacopie presso il BOOKSHOW®, il grande “bookshop performativo" gestito dalla Libreria Giufà dove sarà possibile trovare tutti i titoli di tutti gli ospiti di tutte le case editrici presenti al Festival per sketch e dediche.

Negli atelier della Galleria delle Vasche - in ambito SELF Area - non mancheranno inoltre le esposizioni di Nicoz Balboa, tattoo artist e fumettista la cui opera è saldamente radicata nella tradizione delle tematiche LGBTQ+ e trans femministe (che in Italia pubblica per la Oblomov Edizioni e il mensile Linus diretto da Igort) e la fumettista e illustratrice SantaMatita, Premio Bartoli di ARF! - CDM 2024 come “Miglior promessa del Fumetto italiano”.

Infine la mostra/gioco di Trincea Ibiza, collettivo ultra creativo «acido vibrante e psichedelico» vincitore del Premio PressUP 2024, e la mostra/contest FOLD IT YOURSELF! interamente dedicata alle fanzine degli studenti di scuole d’Arte, Grafica e Fumetto.

All’ARF! tornano anche le Masterclass, vere e proprie (imperdibili!) lezioni di Fumetto - aperte a tutti - in collaborazione con le migliori Scuole e Accademie specializzate e quattro grandi firme del settore: Emiliano Mammucari (con RUFA), Eleonora Carlini (con la Scuola Internazionale di Comics), Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico (con NABA).

Sin dalla sua prima edizione ARF! è anche sinonimo di solidarietà: dopo Emergency, CESVI, Dynamo Camp, Amnesty International, UNHCR, Mediterranea Saving Humans, Associazione antimafie daSud, Medici Senza Frontiere e AssoPace Palestina, quest’anno il partner solidale del Festival sarà Open Arms, l'organizzazione che da 10 anni opera ovunque ci sia bisogno di aiuto, attraverso un progetto che vedrà i collettivi indipendenti dell’area SELF realizzare dal vivo dei disegni sulla superficie di 15 frisbee, che saranno in seguito messi all’asta per sostenere le attività della ONG.

Nato nel 2015, in 11 anni ARF! è diventato un vero punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane, posizionandosi efficacemente nel calendario nazionale degli eventi di settore con carattere e identità, un Festival ormai in grado di richiamare oltre 15.000 visitatori tra appassionati e curiosi, bambini, ragazzi e famiglie. ARF! è anche co-fondatore e Sede Legale di RIFF • Rete Italiana Festival Fumetto, l’Associazione nazionale di categoria dell’intero comparto professionale: www.retefumetto.it

ARF! Festival è realizzato con il contributo di Roma Capitale - Assessorato alla Cultura - Dipartimento Attività Culturali ed è promosso da Azienda Speciale Palaexpo, con le partnership di ATAC, PressUp, Koh-I-Noor, Bakeca.it. e Testaccio Estate. Media Partner: Gli Audaci, Letture Metropolitane e Mega Nerd.

INFO PUBBLICO ARF! «Festival di storie, segni e disegni» XI edizione

MATTATOIO + CITTA’ ALTRA ECONOMIA

Ingresso Piazza Orazio Giustiniani 4, (Testaccio) Roma

23/24/25 maggio 2025 - Orario: 10:00-20:00

Biglietti: giornaliero € 12 - abbonamento 3 giorni € 25. Altre opzioni su: https://arfestival.it/biglietti/

Info: 060608

www.arfestival.it - info@arfestival.it

Facebook: www.facebook.com/arfestival

Instagram: @arfestival

www.mattatoioroma.it