Raz Degan: "Faccio sesso spirituale da 20 anni". Ecco come funziona

Raz Degan fa sesso spirituale. L'attore e produttore israeliano lo ha rivelato a Francesca Fagnani, durante un'intervista a Belve : "Ho praticato ‘brahmachari’, cioè mantenere l’energia sessuale dentro per motivi spirituali. Fai sesso ma non eiaculi. Lo pratico ancora oggi, da oltre 20 anni". 'Brahmachari’ è una parola sanscrita che si riferisce a una persona che pratica brahmacharya , ovvero una vita di continenza e dedizione allo studio spirituale. La sua essenza è la dedizione a ciò che stai facendo senza rincorrere il piacere, poiché questo rende infatti impossibile acquisire la conoscenza. Il termine può essere inoltre interpretato come un invito a vivere in modo più conscio e orientato verso il proprio Sé superiore, superando i limiti della materialità e della sensualità.

Cos'è la brahmacharya

Brahmacharya è sostanzialmente un concetto spirituale nato nelle antiche tradizioni indiane dell'Induismo, Buddismo e Giainismo. La parola deriva dal sanscrito: "Brahma", che rappresenta il divino, e "Charya," che significa condotta o pratica. Dunque, indica vivere seguendo principi spirituali. Il cuore del Brahmacharya è l'autodisciplina, spesso associata alla castità e al controllo dei desideri. Questo percorso guida a concentrarsi su sé stessi, mantenendo la purezza del corpo e della mente e controllando i propri pensieri e azioni. Oggi il significato si è ampliato: non si tratta solo di celibato, ma di equilibrio e autocontrollo in ogni aspetto della vita quotidiana. Brahmacharya è una pratica che aiuta a vivere con consapevolezza e serenità.

Disciplina e controllo

La chiave per praticare il Brahmacharya è l'allenamento della mente, canalizzando i pensieri verso attività costruttive e utili invece di perdersi in distrazioni infruttuose. Include il mantenimento della salute fisica attraverso abitudini moderate, come una dieta equilibrata e l'esercizio fisico regolare. E promuove l'astensione dagli eccessi legati ai piaceri materiali, sostenendo uno stile di vita più semplice e armonioso. Un altro aspetto cruciale è l'equilibrio emotivo. Sentimenti negativi come rabbia, gelosia e avidità vengono trasformati in compassione, pazienza e altruismo, migliorando così il benessere personale e le relazioni interpersonali.