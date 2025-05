"Ariana Grande deve morire", le minacce degli estremisti ISIS

La popstar e attrice Ariana Grande deve fare i conti con nuove minacce di morte da parte degli estremisti dell'ISIS mentre si prepara a tornare a Manchester per la prima volta dopo il tragico attentato del 2017 avvenuto durante il suo concerto, che costò la vita a 22 persone e ne ferì oltre 130. Secondo RadarOnline, sono emersi messaggi criptati su Telegram , piattaforma spesso utilizzata da gruppi estremisti, tra cui uno che afferma in modo agghiacciante: "Deve morire". La Grande sarà la star principale del Manchester Pride domenica 25 agosto, segnando la sua prima esibizione nella città inglese dopo il concerto di beneficenza organizzato in seguito all'attentato del 2017. Il prossimo evento fa parte di una serie limitata di spettacoli a supporto del suo nuovo album musicale e dell'uscita dell'adattamento cinematografico di Wicked. L'attentato alla Manchester Arena di otto anni fa fu perpetrato dall'estremista islamico Salman Abedi , che fece esplodere un ordigno artigianale carico di schegge mentre gli spettatori del concerto uscivano dall'arena. L'attacco fu l'atto di terrorismo più letale in Gran Bretagna dopo gli attentati di Londra del 2005.

Maggiori misure di sicurezza per Ariana Grande a Manchester

In risposta alle recenti minacce, gli organizzatori del Manchester Pride hanno annunciato una strategia di sicurezza a "cerchio d'acciaio" attorno all'area esterna, che può ospitare 9.000 persone, un ex deposito ferroviario. I partecipanti saranno sottoposti a procedure di screening rafforzate e sarà applicata una rigorosa politica di utilizzo di sacchetti trasparenti. È prevista anche una maggiore presenza delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Un addetto alla sicurezza ha sottolineato la gravità delle minacce, osservando che colpire nuovamente un concerto di Ariana Grande garantirebbe la massima pubblicità ai gruppi estremisti. Il fatto che si esibisca a un festival del Gay Pride, che rappresenta valori osteggiati da tali gruppi, aumenta ulteriormente il rischio. La Grande ha già descritto l'attentato del 2017 come "il peggior evento dell'umanità". Il suo ritorno a Manchester è visto da molti come un simbolo di resilienza e di sfida al terrorismo. Le autorità invitano i partecipanti a restare vigili e a segnalare qualsiasi attività sospetta, mentre lavorano per garantire un ambiente sicuro e protetto per l'evento.