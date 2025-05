Hippie Market, "Maggio Trasteverino": due giorni di magia nel cuore di Trastevere

Nel weekend del 24 e 25 maggio , il giardino segreto di Ripa Grande a Trastevere si trasformerà in un piccolo mondo incantato grazie alla Special Edition "Maggio Trasteverino" dell' Hippie Market . Un evento imperdibile per chi ama l'artigianato, la musica dal vivo, lo street food e le atmosfere bohémien. Ingresso da Lungotevere Ripa, 3 o Via Pietro Peretti, 6 dalle 11.30 alle 20.30.

Un viaggio sensoriale tra bancarelle, arte e natura

L'Hippie Market non è solo un semplice mercatino: è un'esperienza immersiva che coinvolge tutti i sensi. Tra le chiome degli alberi e le mura storiche di Trastevere, 80 espositori selezionati da tutta Italia proporranno artigianato originale, design indipendente, illustrazioni, abbigliamento vintage e molto altro. Il tutto accompagnato da performance di artisti di strada, giocolieri e acrobati, in un'atmosfera sospesa tra creatività e meraviglia.

Musica per tutti i gusti: dal folk all'improvvisazione Jazz

Il programma musicale abbraccia una varietà di generi e suggestioni. Sabato 24 maggio alle 16.00, il duo Traindeville porterà il pubblico in un viaggio musicale tra sonorità etniche, flamenco, klemzer e indie folk. Domenica 25 maggio, si comincia già dalle 11.30 con l'Orchestra Improvvisata e il suo "Ritmo con Segni", per poi lasciarsi trasportare dal DJ Set & Sax HYPNOTICA (dalle 16.30 alle 19.30): in un mix di groove afro, funky e jazz in vinile.

Area Kids: laboratori creativi per mani curiose

Per i più piccoli l'Hippie Market ha previsto uno spazio interamente dedicato alla loro fantasia e manualità. Ogni giorno saranno attivi: Torte di fango (percorso sensoriale legato all'elemento terra), Laboratorio di ceramica (modellare l'argilla tra arte e gioco), Pittura centrifugata (un'esplosione di colori in movimento), Baby Macramè (intrecci e nodi per piccoli artisti), Angolo Zen (uno spazio di relax e gioco condiviso per famiglie).

Arte contemporanea nel cortile di Santa Maria in Cappella

A rendere ancora più speciale l'esperienza, la collettiva d'arte contemporanea ospitata nel suggestivo cortile della chiesa di Santa Maria in Cappella. Qui, opere selezionate dialogheranno con lo spazio sacro, offrendo una fusione inedita tra storia e arte moderna.

Un evento da vivere con cuore aperto e anima leggera

"Maggio Trasteverino" è molto più di un market: è un inno alla primavera romana, alla lentezza, alla bellezza condivisa. Una festa per tutte le età e per ogni sensibilità, da vivere all'aria aperta con lo spirito libero e curioso.