Virus del Nilo, l'allarme degli scienziati: "Individuato per la prima volta nel Regno Unito"

"Sebbene si tratti del primo rilevamento del virus del Nilo occidentale nelle zanzare nel Regno Unito, non è inaspettato in quanto il virus è già diffuso in Europa", ha dichiarato Meera Chand dell'UKHSA. Il virus del Nilo occidentale è già diffuso in Africa, Europa e Nord America . In Europa, negli ultimi anni il virus si è espanso verso nord a causa del riscaldamento climatico, raggiungendo i Paesi Bassi nel 2020. La diffusione del virus del Nilo occidentale è legata alle alte temperature primaverili ed estive, alla siccità estiva e agli inverni caldi , tutti fattori che stanno diventando più comuni nell'Europa settentrionale. Sebbene l'APHA non abbia rilevato alcun virus del Nilo occidentale nelle zanzare o negli uccelli nel 2024, il virus potrebbe riemergere quest'anno a causa della recente ondata di caldo nel Regno Unito.

Incubazione, sintomi, terapia e trattamento

Stando a quanto riportato in Italia dall'Istituto Superiore di Sanità sul proprio sito, "il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra 2 e 14 giorni, ma può essere anche di 21 giorni nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario. La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Fra i casi sintomatici, circa il 20% presenta sintomi leggeri: febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Questi sintomi possono durare pochi giorni, in rari casi qualche settimana, e possono variare molto a seconda dell’età della persona. Nei bambini è più frequente una febbre leggera, nei giovani la sintomatologia è caratterizzata da febbre mediamente alta, arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari. Negli anziani e nelle persone debilitate, invece, la sintomatologia può essere più grave. I sintomi più gravi si presentano in media in meno dell’1% delle persone infette (1 persona su 150), e comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni, fino alla paralisi e al coma. Alcuni effetti neurologici possono essere permanenti. Nei casi più gravi (circa 1 su mille) il virus può causare un’encefalite letale". Sempre l'ISS, a proposito di terapia e trattamento, spiega poi che "non esiste una terapia specifica per la febbre West Nile. Nella maggior parte dei casi, i sintomi scompaiono da soli dopo qualche giorno o possono protrarsi per qualche settimana. Nei casi più gravi è invece necessario il ricovero in ospedale, dove i trattamenti somministrati comprendono fluidi intravenosi e respirazione assistita".