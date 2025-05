Allerta massima negli Stati Uniti: mega tsunami potrebbe devastare l’intera costa occidentale

Allarme negli Stati Uniti? Secondo una teoria sì. Un recente studio condotto da geoscienziati del Virginia Tech e pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences ha evidenziato un rischio significativo per la costa occidentale degli Stati Uniti. Secondo la ricerca, esiste una probabilità del 15% che nei prossimi 50 anni si verifichi un terremoto di magnitudo 8,0 o superiore lungo la zona di subduzione di Cascadia, una faglia sismica che si estende dal nord dell'isola di Vancouver, in Canada, fino al capo Mendocino, in California.