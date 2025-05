Terribile dettaglio sulla vedova di uno dei morti del sommergibile Titan: "Cos’è quel botto?"

Una nuova inchiesta sul sommergibile Titan ha rivelato il momento in cui la comunicazione con il sommergibile si è interrotta. Discovery Channel ha pubblicato un documentario inedito intitolato Implosion: The Titanic Sub Disaster, in cui si vede Wendy Rush, la vedova del CEO di OceanGate Stockton Rush che sente un forte rumore prima di perdere il contatto. "Le comunicazioni continuarono durante la discesa. Non ci furono trasmissioni che indicassero problemi o emergenze a bordo del Titan", dice la voce narrante iniziale. "Alle 10:47:27 ora locale, il Titan ha inviato il messaggio: 'Due WTS lanciati.' Alle 10:47:33 ora locale, il Titan ha ricevuto un ultimo segnale. La profondità del Titan era di 3.346 metri. Il team investigativo ha recentemente scoperto prove video del momento in cui si sono perse tutte le comunicazioni, momento in cui si vede Rush parlare e dire di aver sentito un rumore: "Cos'era quel botto?".