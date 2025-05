Il pianeta con resort di lusso e spiagge incontaminate: ecco il sogno dei turisti spaziali del futuro

Ci sono pianeti oltre il nostro che potrebbero nascondere paradisi incontaminati. L'esopianeta LHS 1140 b è solo uno di questi e potrebbe trasformarsi in un'eccellente località balneare per gli astroturisti del futuro. Svelato per la prima volta nel 2017, LHS 1140 b si trova a 41 anni luce di distanza e potrebbe rappresentare la migliore possibilità per l'umanità di trovare acqua liquida su un mondo al di fuori del nostro sistema solare. C'è però un grosso problema: chiunque salisse a bordo di un razzo diretto a LHS 1140 b morirebbe molto prima di arrivare. In caso contrario, sarebbero probabilmente molto vecchi e non ancora in grado di praticare gli sport acquatici che potrebbero essere loro proposti. Anche gli esopianeti più vicini sono troppo lontani per essere visitati. E anche se questo mondo è relativamente vicino al nostro in termini cosmici, ci vorrebbero comunque 41 anni per arrivarci, viaggiando alla velocità della luce. Naturalmente non abbiamo ancora imparato a viaggiare alla velocità della luce, e tanto meno a viaggiare a velocità più elevata. Ma con una temperatura oceanica possibile di 20 °C (68 °F), questo pianeta potrebbe ospitare delle giornate di spiaggia epiche tra qualche millennio, se mai gli esseri umani riuscissero a padroneggiare i viaggi interstellari. L'anno scorso, dopo essere stati sotto l' occhio attento del telescopio spaziale James Webb, gli scienziati sono riusciti a scoprire di più su questo mondo distante.