La profezia di Bill Gates si è avverata dopo 30 anni e ora cambia tutto  

Trent'anni fa, esattamente il 26 maggio 1995, Bill Gates inviava un lungo memorandum interno ai vertici della Microsoft Corporation, annunciando l'adozione di Internet, che avrebbe contribuito a plasmare il panorama digitale della seconda metà degli anni Novanta. "Gli sviluppi di Internet nei prossimi anni definiranno il corso del nostro settore per molto tempo a venire", scriveva così in un messaggio ai dipendenti della propria azienda. Nella lettera digitale si avvertiva un senso di urgenza, ma anche l'assoluta necessità di adottare questa nuova tecnologia a cui assegnava "il più alto livello di importanza" per l'azienda. "In questa comunicazione, desidero chiarire che la nostra attenzione nei confronti di Internet è fondamentale per ogni aspetto della nostra attività. Internet è lo sviluppo più importante dall'introduzione del Pc Ibm nel 1981. È persino più importante dell'avvento dell'interfaccia grafica", cioè di quello che aveva reso popolari i computer in tutte le case. Insomma, Gates aveva dato uno sguardo al futuro e aveva già visto come questa tecnologia avrebbe cambiato le nostre vite. E col tempo la sua profezia è diventata realtà. Ora Gates ha lanciato quella sull'intelligenza artificiale, che potrebbe ribaltare di nuovo tutto entro un decennio.