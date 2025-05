Scoperto un nuovo pianeta che può rivoluzionare il sistema solare con la sua orbita sbalorditiva

Una scoperta che ha sbalordito in primis gli scienziati. Un piccolo gruppo di ricercatori dell'Institute for Advanced Study ha individuato un nuovo pianeta, ufficializzandone la rivelazione lo scorso mercoledì 21 maggio 2025 al Minor Planet Center dell'Unione Astronomica Internazionale, a Cambridge negli Stati Uniti d'America, dopo 7 anni di intensa osservazione e 19 esposizioni raccolte. L'oggetto celeste in questione è il 2017 OF201 , un oggetto transnettuniano (TNO) potenzialmente classificabile come pianeta nano, paragonabile – per dimensioni e orbita – al pianeta Plutone del nostro sistema solare .

Il nuovo pianeta: la particolarità della sua orbita

Il nuovo 2017 OF201 ha un diametro di circa 700 chilometri, e non è un pianeta qualunque ma un oggetto celeste con un orbita davvero particolare. Il suo punto più vicino al Sole (il perielio) si trova a 44,5 unità astronomiche (UA = alla distanza Terra-Sole), molto simile a quella di Plutone, mentre la sua distanza più lontana dal sole (l'afelio) supera invece le 1600 UA, rendendo così la sua orbita una delle più vaste finora conosciute. Per questo completa un giro intorno al Sole in circa 25mila anni. "Un'orbita così ampia implica che l'oggetto abbia subito forti perturbazioni gravitazionali, probabilmente da un incontro ravvicinato con uno o più pianeti giganti", spiegano i ricercatori che ipotizzano addirittura che possa essere stato scagliato nella "nube di Oort", la remota regione popolata da comete, per poi essere spinto nuovamente verso l'interno del sistema solare. Al momento 2017 OF201 "trascorre solo l'1% del suo tempo abbastanza vicino da poter essere osservato con i gli strumenti attuali", ma la presenza di pianeti così prende davvero in considerazione l'ipotesi di poter ampliare il sistema solare in un futuro non troppo lontano.